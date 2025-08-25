 imagen

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Stefano Di Carlo oficializó su candidatura a presidente de River

En el acto estuvo acompañado de sus candidatos a vicepresidentes.

Deportes

25 / 08 / 2025

 

El secretario general de River, Stefano Di Carlo, oficializó este lunes su candidatura a presidente del ´Millonario´ en un acto en el Salón Pampa del Hotel Sheraton.

Esta mañana en el hotel porteño, el secretario general riverplatense presentó su candidatura presidencial junto a quienes serían sus vicepresidentes en caso de ganar: Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty. Además, estuvieron presentes el actual presidente Jorge Brito y su antecesor Rodolfo D´Onofrio.

"Esto es la continuidad de un proceso que tiene credenciales, sus antecedentes. 12 años de administración, D´Onofrio primero, después Brito y los títulos, la gran obra de infraestructura. River en otra escala en el tamaño de su economía, con un nuevo piso. Le proponemos al socio seguir con estos términos deportivos, seguir desarrollando este club social y cultural” declaró Di Carlo.

Además, el candidato declaró: "Hay que profundizar con este nuevo piso. Cuando haces transformaciones como las que hicimos, hay momentos de transición. Entra a competir las prioridades: lo que hay que tener ahora es armonía y equilibrio en las cuentas del club y, buscar la Copa Libertadores".

“Cuando agrandamos la economía del club lo que uno debe entender que, con más recursos, tenés mejores jugadores. Lo único que necesitamos es tiempo y los socios decidirán si nos dan ese tiempo para alcanzar los objetivos” añadió.

Por último, Di Carlo se refirió a su idea de ampliar el estadio Monumental: “Vamos a presentar un plan que tendrá que ver con seguir mejorando el estadio, darle tecnología, capacidad y modernización. El punto más profundo de vinculación que tiene River con la gente es ver al equipo. Si se generan más ubicaciones, democratizamos River. Hemos engendrado un estadio dentro del estadio. Hoy River lidera en todo en ese aspecto”.

“Todos los días pensamos en ampliar. La prioridad es darle volumen, la fuerza y la grandeza de river se explica por la gente y el socio. Tenemos mucha conciencia es que es un aspecto central en lo que viene” concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas 

