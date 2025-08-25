 imagen

EN VIVO 11:00 a 13:00 HRS

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Once personas infraccionadas por maniobras imprudentes en Capital

El procedimiento fue ayer por la tarde en el ingreso a la Virgen del Cerro. Se secuestraron los rodados involucrados, uno de ellos tenía pedido de secuestro.

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Ayer en horas de la tarde, personal de la Dirección General de Seguridad Vial llevó a cabo un procedimiento en el ingreso a la Virgen del Cerro de Capital, donde se detectó a 11 motociclistas realizando maniobras imprudentes que ponían en riesgo la seguridad de terceros.

Se labraron las infracciones correspondientes y se procedió al secuestro de los vehículos, conforme a lo estipulado en la Ordenanza Municipal 14395/12.

Además, se constató que uno de los rodados presentaba pedido de secuestro por robo. El conductor fue puesto a disposición de la Justicia.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO