Once personas infraccionadas por maniobras imprudentes en Capital

Ayer en horas de la tarde, personal de la Dirección General de Seguridad Vial llevó a cabo un procedimiento en el ingreso a la Virgen del Cerro de Capital, donde se detectó a 11 motociclistas realizando maniobras imprudentes que ponían en riesgo la seguridad de terceros.

Se labraron las infracciones correspondientes y se procedió al secuestro de los vehículos, conforme a lo estipulado en la Ordenanza Municipal 14395/12.

Además, se constató que uno de los rodados presentaba pedido de secuestro por robo. El conductor fue puesto a disposición de la Justicia.