PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Más salteños acceden a puestos laborales a través de la Red de Empleo del municipio

Se trata de un servicio municipal que brinda asistencia profesional en los procesos de reclutamiento y selección de personal. Con este sistema, dos personas ingresaron a trabajar en una empresa local de Ingeniería y Construcción, cubriendo los puestos de técnico y administrativo.

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

Con el objetivo de acompañar al sector productivo local y facilitar la incorporación de personas al mercado laboral, la Municipalidad de Salta impulsa la Red de Empleos, un servicio municipal que brinda asistencia gratuita y profesional en los procesos de reclutamiento y selección de personal.

En los últimos días, se cubrieron los puestos de técnico y administrativo, en la empresa Ciclos de Ingeniería y Construcción.

Al respecto, la titular de la Oficina de Empleo, Victoria Falú, explicó que “queremos destacar que este es un servicio gratuito, municipal y abierto a todas las empresas de la ciudad, que permite dar trazabilidad a todo el proceso de reclutamiento y selección de personal. Estamos muy contentos de seguir generando oportunidades laborales y fortaleciendo el vínculo entre el sector privado y la comunidad”.

En tanto, la joven Sofía Carrizo destacó la oportunidad que le permitió cubrir uno de los puestos requeridos en la empresa a partir de presentar su currículum en la Oficina de Empleo.

“Me parece muy buena esta propuesta porque antes solo podía acceder la gente que tenía planes sociales y ahora es pública y abierta así que está buenísima la oportunidad para la gente que está buscando trabajo. Pueden presentarse o mandar su CV a través de la página de Facebook, como hice yo, es fácil, te atienden muy bien en el sector, y se abren las posibilidades”, afirmó.

La iniciativa está destinada a empresas, PyMEs, comercios y emprendimientos que necesiten cubrir puestos de trabajo de manera ágil, efectiva y con respaldo técnico.

El servicio principal de la Oficina de Empleo consiste en un proceso integral de selección de candidatos que incluye: asistencia sin costo, confidencialidad y compromiso en cada etapa, acompañamiento técnico, coordinación y seguimiento en la búsqueda de personal y base de datos de diversos perfiles.

“Para nosotros fue una experiencia muy buena. Estábamos en búsqueda de personal y recibimos excelentes ternas de postulantes. Gracias a eso hoy ya contamos con dos personas trabajando en nuestra empresa. A otras empresas les diría que aprovechen este recurso, porque brinda muy buenas oportunidades de selección y nos permite contar con prospectos preparados para incorporarse de manera inmediata”, sostuvo Adrián Guevara, representante de la empresa Ciclos.

 

