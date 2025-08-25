Más salteños acceden a puestos laborales a través de la Red de Empleo del municipio

Con el objetivo de acompañar al sector productivo local y facilitar la incorporación de personas al mercado laboral, la Municipalidad de Salta impulsa la Red de Empleos, un servicio municipal que brinda asistencia gratuita y profesional en los procesos de reclutamiento y selección de personal.

En los últimos días, se cubrieron los puestos de técnico y administrativo, en la empresa Ciclos de Ingeniería y Construcción.

Al respecto, la titular de la Oficina de Empleo, Victoria Falú, explicó que “queremos destacar que este es un servicio gratuito, municipal y abierto a todas las empresas de la ciudad, que permite dar trazabilidad a todo el proceso de reclutamiento y selección de personal. Estamos muy contentos de seguir generando oportunidades laborales y fortaleciendo el vínculo entre el sector privado y la comunidad”.

En tanto, la joven Sofía Carrizo destacó la oportunidad que le permitió cubrir uno de los puestos requeridos en la empresa a partir de presentar su currículum en la Oficina de Empleo.

“Me parece muy buena esta propuesta porque antes solo podía acceder la gente que tenía planes sociales y ahora es pública y abierta así que está buenísima la oportunidad para la gente que está buscando trabajo. Pueden presentarse o mandar su CV a través de la página de Facebook, como hice yo, es fácil, te atienden muy bien en el sector, y se abren las posibilidades”, afirmó.

La iniciativa está destinada a empresas, PyMEs, comercios y emprendimientos que necesiten cubrir puestos de trabajo de manera ágil, efectiva y con respaldo técnico.

El servicio principal de la Oficina de Empleo consiste en un proceso integral de selección de candidatos que incluye: asistencia sin costo, confidencialidad y compromiso en cada etapa, acompañamiento técnico, coordinación y seguimiento en la búsqueda de personal y base de datos de diversos perfiles.

“Para nosotros fue una experiencia muy buena. Estábamos en búsqueda de personal y recibimos excelentes ternas de postulantes. Gracias a eso hoy ya contamos con dos personas trabajando en nuestra empresa. A otras empresas les diría que aprovechen este recurso, porque brinda muy buenas oportunidades de selección y nos permite contar con prospectos preparados para incorporarse de manera inmediata”, sostuvo Adrián Guevara, representante de la empresa Ciclos.