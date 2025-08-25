 imagen

EN VIVO 11:00 a 13:00 HRS

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Tartagal será sede de una Jornada abierta sobre Adopción este jueves

Es organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, en el marco del Mes de las Infancias. Está destinada a la comunidad en general, especialmente a periodistas, agentes del Poder Judicial y familias interesadas en adoptar.

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La jornada de sensibilización sobre adopción "Construir Familias" es organizada por la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y la Delegación Regional de Tartagal. Será este jueves 28 de agosto de 17 a 19,  en el Centro Cultural ubicado en Avda Alberdi 195 del municipio de Tartagal. 

El encuentro propone reunir a voceros de instituciones gubernamentales, del Poder Judicial y del Ministerio Público de Tartagal para compartir con el público presente mensajes que contribuyan a reflexionar sobre algunas creencias que hoy obstaculizan el acceso al derecho a vivir en familia a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. Asimismo, se promueve con esta jornada dar a conocer los pasos para llevar adelante el trámite de adopción y también, compartir información que aliente a construir una disponibilidad adoptiva creciente de parte de la ciudadanía. 

Como destinatarios de la jornada se invita a periodistas, referentes judiciales, agentes comunitarios, referentes municipales, familias interesadas en adoptar y comunidad en general que tenga interés por esta temática. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO