Tartagal será sede de una Jornada abierta sobre Adopción este jueves

La jornada de sensibilización sobre adopción "Construir Familias" es organizada por la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y la Delegación Regional de Tartagal. Será este jueves 28 de agosto de 17 a 19, en el Centro Cultural ubicado en Avda Alberdi 195 del municipio de Tartagal.

El encuentro propone reunir a voceros de instituciones gubernamentales, del Poder Judicial y del Ministerio Público de Tartagal para compartir con el público presente mensajes que contribuyan a reflexionar sobre algunas creencias que hoy obstaculizan el acceso al derecho a vivir en familia a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. Asimismo, se promueve con esta jornada dar a conocer los pasos para llevar adelante el trámite de adopción y también, compartir información que aliente a construir una disponibilidad adoptiva creciente de parte de la ciudadanía.

Como destinatarios de la jornada se invita a periodistas, referentes judiciales, agentes comunitarios, referentes municipales, familias interesadas en adoptar y comunidad en general que tenga interés por esta temática.