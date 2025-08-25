Tartagal será sede de una Jornada abierta sobre Adopción este jueves
Es organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, en el marco del Mes de las Infancias. Está destinada a la comunidad en general, especialmente a periodistas, agentes del Poder Judicial y familias interesadas en adoptar.
Salta Hoy
25 / 08 / 2025
La jornada de sensibilización sobre adopción "Construir Familias" es organizada por la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y la Delegación Regional de Tartagal. Será este jueves 28 de agosto de 17 a 19, en el Centro Cultural ubicado en Avda Alberdi 195 del municipio de Tartagal.
El encuentro propone reunir a voceros de instituciones gubernamentales, del Poder Judicial y del Ministerio Público de Tartagal para compartir con el público presente mensajes que contribuyan a reflexionar sobre algunas creencias que hoy obstaculizan el acceso al derecho a vivir en familia a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. Asimismo, se promueve con esta jornada dar a conocer los pasos para llevar adelante el trámite de adopción y también, compartir información que aliente a construir una disponibilidad adoptiva creciente de parte de la ciudadanía.
Como destinatarios de la jornada se invita a periodistas, referentes judiciales, agentes comunitarios, referentes municipales, familias interesadas en adoptar y comunidad en general que tenga interés por esta temática.