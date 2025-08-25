Provincia cooperará con Aguas Blancas en materia de seguridad vial en el ejido urbano

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, se reunió con el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, a fin de trabajar en conjunto en materia de seguridad vial en el Municipio.

En la oportunidad, firmaron convenios de Cooperación y Juzgamiento en materia de seguridad vial para que la Policía de Salta tenga injerencia en el ejido urbano para realizar controles viales conjuntos o por separado, realizar tareas de reordenamiento vehicular, labrado de infracciones y juzgamiento, capacitaciones al personal de tránsito local, campañas de concientización, entre otras acciones preventivas de seguridad vial.

En ese marco, el Interventor resaltó la cooperación de la Provincia con convenios claves para que la Policía Vial intervenga especialmente en el reordenamiento vehicular en el ejido urbano teniendo en cuenta el importante tránsito que se registra a diario en un Municipio de 4 mil habitantes y ubicado en zona de frontera donde a diario circulan más de 20 mil personas.

Participaron el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, el director de Proyectos Especiales Javier Valdez, y el director General de Seguridad Vial de la Policía, Adrián Sánchez Rosado.