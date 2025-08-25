 imagen

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Provincia cooperará con Aguas Blancas en materia de seguridad vial en el ejido urbano

Fue mediante la firma de convenios entre autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia y el Interventor de la localidad a fin que la Policía Vial pueda realizar controles viales, labrado de infracciones, capacitación a personal de tránsito, concientización vial y reordenamiento vehicular ante el creciente tránsito fronterizo.

25 / 08 / 2025

 

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, se reunió con el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, a fin de trabajar en conjunto en materia de seguridad vial en el Municipio.

En la oportunidad, firmaron convenios de Cooperación y Juzgamiento en materia de seguridad vial para que la Policía de Salta tenga injerencia en el ejido urbano para realizar controles viales conjuntos o por separado, realizar tareas de reordenamiento vehicular, labrado de infracciones y juzgamiento, capacitaciones al personal de tránsito local, campañas de concientización, entre otras acciones preventivas de seguridad vial.

En ese marco, el Interventor resaltó la cooperación de la Provincia con convenios claves para que la Policía Vial intervenga especialmente en el reordenamiento vehicular en el ejido urbano teniendo en cuenta el importante tránsito que se registra a diario en un Municipio de 4 mil habitantes y ubicado en zona de frontera donde a diario circulan más de 20 mil personas.

Participaron el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, el director de Proyectos Especiales Javier Valdez, y el director General de Seguridad Vial de la Policía, Adrián Sánchez Rosado.

