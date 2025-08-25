El campo salteño reclamó por inversiones y seguridad jurídica
Este domingo durante el acto central de la Expo Rural 2025, el sector agropecuario expresó fuertes reclamos al Gobierno provincial.
Salta Hoy
25 / 08 / 2025
[Fotos gentileza diario El Tribuno]
En presencia del gobernador Gustavo Sáenz, Alfredo Figueroa, presidente de la Sociedad Rural Salteña, hizo un llamado urgente a mejorar la seguridad jurídica y el sistema impositivo.
Figueroa destacó la necesidad de reglas claras para que el campo salteño pueda crecer y generar empleo.
También pidió revisar la matriz impositiva y enfatizó la importancia de un Estado más eficiente.
Los productores reclamaron inversiones en infraestructura y obras estratégicas para mejorar la producción.
Además, se abordó la problemática de la inseguridad, pidiendo mayor apoyo a la policía y a la justicia.
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, señaló que la presión impositiva afecta gravemente al sector.
Cabe destacar que desde el jueves pasado y hasta ayer se desarrolló la edición 81 de la Expo Rural 2025 con juras, charlas y un multitudinario acompañamiento del público.