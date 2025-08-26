Tradición y meteorología: Agosto se despide con la llegada de la tormenta de Santa Rosa

Se espera la llegada de la tormenta de Santa Rosa este fin de semana.

El sábado 30 se prevé un sistema de baja presión atmosférica en el centro del país. Este fenómeno causará lluvias intensas y tormentas.

Las provincias más afectadas serán La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

En Salta, las primeras lluvias podrían aparecer el domingo.

Los meteorólogos advierten sobre la inestabilidad del clima coincidiendo con la tradición popular del calendario argentino.