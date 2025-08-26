 imagen

EN VIVO 11:00 a 13:00 HRS

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Tradición y meteorología: Agosto se despide con la llegada de la tormenta de Santa Rosa

El cierre del octavo mes del año traerá cambios en el clima de Argentina.

Salta Hoy

Se espera la llegada de la tormenta de Santa Rosa este fin de semana. 

El sábado 30 se prevé un sistema de baja presión atmosférica en el centro del país. Este fenómeno causará lluvias intensas y tormentas. 

Las provincias más afectadas serán La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

En Salta, las primeras lluvias podrían aparecer el domingo. 

Los meteorólogos advierten sobre la inestabilidad del clima coincidiendo con la tradición popular del calendario argentino. 

 

AM840

FM96.9

