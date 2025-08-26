Tres motociclistas, entre ellos un menor de 15 años, murieron en un lapso de tres horas

[Imagen ilustrativa]

El primer accidente ocurrió ayer a las 19:30 sobre la Ruta Nacional 34, en la zona de Embarcación, donde un joven de 28 años a bordo de una motocicleta impactó contra un camión.

Según el camionero, el pesado vehículo estaba estacionado en la banquina con luces reglamentarias cuando escuchó el ruido del choque en la parte de atrás.

El motociclista, identificado como Gabriel Castro Cisneros, no tenía el casco protector y falleció en el lugar por las graves heridas en la cabeza.

Era un chico muy querido en el norte, lo que se evidenció en redes sociales por las palabras de despedida y sin consuelo de quienes lo conocían.

Por otro lado, anoche pasadas las 22:00 horas se produjo un choque frontal de dos motocicletas.

El siniestro vial ocurrió en la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 140, cerca de Apolinario Saravia, departamento Anta.

Como consecuencia del fuerte impacto los dos conductores murieron en el acto.

Las víctimas son un adolescente de 15 años y un joven de 21 años, ambos motociclistas se desplazaban sin casco reglamentario y tienen domicilio en Luis Burela.

De esta manera son 9 las víctimas fatales en accidentes de tránsito en la provincia en el mes de agosto y 79 desde que comenzó el año.