Confirmaron un caso de Listeriosis en la provincia y la bacteria amenaza la salud pública

Puede causar infecciones graves en personas vulnerables, como ancianos y embarazadas.

Los síntomas incluyen fiebre, náuseas y dolor abdominal.

En casos severos, puede llevar a meningitis y septicemia.

Recientemente, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta por tres nuevos casos en varias jurisdicciones.

En la última semana, se confirmó un caso en Salta en un hombre de 34 años.

Para prevenir la infección se recomienda evitar el consumo de alimentos no pasteurizados, sobre todo lácteos, quesos, leches y yogures.