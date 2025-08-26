El Ministro de Gobierno dijo que “se pondrán la campaña al hombro”

“Vemos que las opciones con las que cuenta el ciudadano, son todas porteñas y nosotros no nos identificamos con ninguna”, expresó el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Villada.

El funcionario subrayó que el apoyo del oficialismo está con las candidaturas de Flavia Royón y Bernardo Biella.

“Ellos son los indicados para luchar por Salta”, manifestó.