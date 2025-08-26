“La buena noticia para Salta es que el consumo de vino blanco está creciendo”
Lo dijo por Radio Salta, Thibaut Delmotte, enólogo de Bodega Colomé y vitivinicultor propietario de la familia Delmotte.
Salta Hoy
26 / 08 / 2025
Disertará, en el marco del ciclo “Hablemos de lo que viene” que organiza el diario El Tribuno, sobre el tema “Salta en el mundo, viticultura y enoturismo”.
“Al llegar desde Francia hace 20 años me sorprendió la calidad de los vinos salteños”, sostuvo el especialista.
Indicó además que a su llegada conoció la ceremonia de ofrendas a la Pachamama y que tras un año con mala cosecha en su finca, decidieron respetar la tradición local al pie de la letra.