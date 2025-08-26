“La buena noticia para Salta es que el consumo de vino blanco está creciendo”

Disertará, en el marco del ciclo “Hablemos de lo que viene” que organiza el diario El Tribuno, sobre el tema “Salta en el mundo, viticultura y enoturismo”.

“Al llegar desde Francia hace 20 años me sorprendió la calidad de los vinos salteños”, sostuvo el especialista.

Indicó además que a su llegada conoció la ceremonia de ofrendas a la Pachamama y que tras un año con mala cosecha en su finca, decidieron respetar la tradición local al pie de la letra.