Nuñez Burgos se postula para la renovación de la Defensoría del Pueblo

El Concejo Deliberante de Capital concretó la publicación del llamado a concurso de antecedentes para cubrir los cargos de Defensor del Pueblo y asesor letrado de la Defensorías del Pueblo, en el marco de lo establecido por Resolución Nº 239/25 y en los términos de la Ordenanza N° 14.501.

Federico Núñez Burgos, uno de los aspirantes, es actual Defensor del Pueblo y apunta a la reelección. Esta mañana habló por Radio Salta.

Dijo que se está configurando un equipo de trabajo en la defensoría del pueblo, enfocado en la protección integral de los derechos de las personas, capacitando al personal en temas como trata de personas y protección de menores.

Se promovió un perfil defensorial que no solo aborda roles políticos, sino que también gestiona asuntos relevantes, como las Pensiones No Contributivas.

Núñez Burgos explicó que actualmente se observa un aumento en el interés por la cobertura de cargos en esta área y se prevé una nueva etapa que incluye abordar problemas tanto del sector público como del privado, incluyendo cuestiones medioambientales y colectivas, para los próximos años.