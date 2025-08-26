Nuñez Burgos se postula para la renovación de la Defensoría del Pueblo

 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Nuñez Burgos se postula para la renovación de la Defensoría del Pueblo

Son 20 los interesados en ese cargo municipal.

Salta Hoy

El Concejo Deliberante de Capital concretó la publicación del llamado a concurso de antecedentes para cubrir los cargos de Defensor del Pueblo y asesor letrado de la Defensorías del Pueblo, en el marco de lo establecido por Resolución Nº 239/25 y en los términos de la Ordenanza N° 14.501.

Federico Núñez Burgos, uno de los aspirantes, es actual Defensor del Pueblo y apunta a la reelección. Esta mañana habló por Radio Salta.

Dijo que se está configurando un equipo de trabajo en la defensoría del pueblo, enfocado en la protección integral de los derechos de las personas, capacitando al personal en temas como trata de personas y protección de menores. 

Se promovió un perfil defensorial que no solo aborda roles políticos, sino que también gestiona asuntos relevantes, como las Pensiones No Contributivas. 

Núñez Burgos explicó que actualmente se observa un aumento en el interés por la cobertura de cargos en esta área y se prevé una nueva etapa que incluye abordar problemas tanto del sector público como del privado, incluyendo cuestiones medioambientales y colectivas, para los próximos años.

 

