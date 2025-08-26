Alumnos salteños preparan una novedosa harina de vino

Se elabora a partir del orujo y las semillas de uva, subproductos de la industria vitivinícola explicó por Radio Salta, el profesor Alberto Rodriguez.

El proceso de elaboración comienza con una etapa de fermentación del orujo y las semillas. Posteriormente, se realiza una molienda para obtener la harina, explicó el docente.

Los alumnos creadores del proyecto de harina de vino son Facundo Rios, Alex Escalante, Francisco Martínez y Fernando Escalante del último año de cursado.

El resultado es un producto rico en antioxidantes y vitaminas, con un alto valor nutricional además es libre de gluten.

El profesor Rodríguez además explicó que se está avanzando en la fabricación de productos de belleza y para el cuidado de la piel.