Alumnos salteños preparan una novedosa harina de vino
Se trata de estudiantes de la Escuela Agrotécnica 3155, anexo Animaná, que presentó en la Expo Cafayate el innovador producto.
Salta Hoy
26 / 08 / 2025
Se elabora a partir del orujo y las semillas de uva, subproductos de la industria vitivinícola explicó por Radio Salta, el profesor Alberto Rodriguez.
El proceso de elaboración comienza con una etapa de fermentación del orujo y las semillas. Posteriormente, se realiza una molienda para obtener la harina, explicó el docente.
Los alumnos creadores del proyecto de harina de vino son Facundo Rios, Alex Escalante, Francisco Martínez y Fernando Escalante del último año de cursado.
El resultado es un producto rico en antioxidantes y vitaminas, con un alto valor nutricional además es libre de gluten.
El profesor Rodríguez además explicó que se está avanzando en la fabricación de productos de belleza y para el cuidado de la piel.