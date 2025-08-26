Tolar Grande se prepara para cerrar el mes de la Pachamama con actividades tradicionales
Con actividades que van desde ofrendas hasta ceremonias en el Cerro Sagrado, el intendente Sergio Villanueva invita a salteños y turistas a sumarse a esta festividad que celebra el agradecimiento a la Madre Tierra en la Puna.
26 / 08 / 2025
Sergio Villanueva, intendente de Tolar realizó la invitación especial para todos los visitantes para el próximo domingo 31 de agosto.
El jefe comunal indicó que hay lugar para alojar a los turistas y visitantes.