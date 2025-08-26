Operativos en cárceles: internos de Güemes y Villa Las Rosas gestionarón su identificación

En el marco del trabajo que el Registro Civil desarrolla tanto en barrios de la Capital como en municipios del interior, el servicio también es requerido por organismos nacionales y provinciales. En este sentido, la semana pasada se llevaron a cabo dos operativos de identificación: uno en el Complejo Penitenciario Federal N° 3 de General Güemes y otro en la Unidad Carcelaria N° 1 de Villa Las Rosas, que incluyó además a internas de la Unidad Carcelaria N° 4 de Mujeres.

El primer operativo se realizó el lunes y martes en el Complejo Penitenciario Federal N° 3 de General Güemes, donde se atendió a 120 internos, tanto hombres como mujeres. El segundo tuvo lugar los días miércoles, jueves y viernes en la Unidad Carcelaria N° 1 de Villa Las Rosas, donde se concretaron 180 trámites, correspondientes a internos de esa penitenciaría y a mujeres alojadas en la Unidad Carcelaria N° 4.

En todos los casos, previo a los operativos se efectuó un relevamiento a cargo de los responsables de bienestar social de cada establecimiento, con el fin de determinar la situación identificatoria de quienes solicitaban realizar el trámite de DNI.

