 imagen

EN VIVO 23:00 a 00:00 HRS

Preludio de sueños

Conducción: Jorge Rajal

 

Toda la programación

Operativos en cárceles: internos de Güemes y Villa Las Rosas gestionarón su identificación

En total se gestionaron 300 trámites a internos de las penitenciarías. Antes de cada operativo, se cotejan los datos para verificar el estado identificatorio de las personas y determinar si corresponde o no la toma de trámites. 

Salta Hoy

26 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el marco del trabajo que el Registro Civil desarrolla tanto en barrios de la Capital como en municipios del interior, el servicio también es requerido por organismos nacionales y provinciales. En este sentido, la semana pasada se llevaron a cabo dos operativos de identificación: uno en el Complejo Penitenciario Federal N° 3 de General Güemes y otro en la Unidad Carcelaria N° 1 de Villa Las Rosas, que incluyó además a internas de la Unidad Carcelaria N° 4 de Mujeres.

El primer operativo se realizó el lunes y martes en el Complejo Penitenciario Federal N° 3 de General Güemes, donde se atendió a 120 internos, tanto hombres como mujeres. El segundo tuvo lugar los días miércoles, jueves y viernes en la Unidad Carcelaria N° 1 de Villa Las Rosas, donde se concretaron 180 trámites, correspondientes a internos de esa penitenciaría y a mujeres alojadas en la Unidad Carcelaria N° 4.

En todos los casos, previo a los operativos se efectuó un relevamiento a cargo de los responsables de bienestar social de cada establecimiento, con el fin de determinar la situación identificatoria de quienes solicitaban realizar el trámite de DNI.
 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO