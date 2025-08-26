7° Eco Canje: será este miércoles en el Centro Cívico Municipal

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

7° Eco Canje: será este miércoles en el Centro Cívico Municipal

La jornada ambiental tiene como objetivo concientizar sobre la separación y el reciclaje de residuos. Tendrá lugar en la playa de estacionamiento del CCM de 10 a 15 hs. Se busca fomentar hábitos sostenibles. Habrá regalos para quienes participen.

Salta Hoy

26 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad invita a la comunidad en general a participar de la séptima edición del Eco Canje que tiene como objetivo concientizar a los ciudadanos sobre el reciclaje y la economía circular.

En esta ocasión, se realizará en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM), av. Paraguay 1.240, de 10 a 15 horas. Se busca fomentar hábitos sostenibles y el cuidado del ambiente en la ciudad.

Los vecinos que se acerquen podrán intercambiar papel, cartón, plásticos, latas y aceite vegetal usado por arbolitos, plantas y regalos sorpresa. Habrá regalos para quienes participen.

Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se recuerda que todo el material que se entregue debe estar limpio y seco, para facilitar su tratamiento y reciclado. En el caso del aceite, debe estar en botellas plásticas bien cerradas.

Desde el área se recuerda que la jornada se suspende en caso de lluvia.

 

