El Centro de Coordinación Operativa celebró sus decimonoveno aniversario

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y el subjefe de Policía, Walter Toledo, encabezaron el acto central por el XIX Aniversario de la creación del Centro de Coordinación Operativa, dependiente de la Dirección General de Seguridad.

El director del organismo policial, Dario Guzmán resaltó, en su discurso, el compromiso y la vocación de servicio que define hoy a cada uno de los integrantes de la fuerza, asumiendo en forma responsable cada uno de los desafíos que se presentan en la vida institucional.

Guzmán destacó que se reafirma la misión para lo que fué creado el Centro de Coordinación Operativa, que forma parte del engranaje vital para el funcionamiento de la seguridad pública.

Por su parte el subjefe de Policía, Walter Toledo, felicitó por la labor desarrollada hasta la fecha al organismo encargado de la coordinación de los despliegues de recursos y la respuesta a la emergencia policial.

Tras las palabras de las autoridades se entregaron reconocimientos al personal de cumplió 25 años de servicios y a quienes colaboraron de manera permanente con la dependencia policial que tiene por función esencial nuclear todas las actividades de la fuerza policial, desde una base operativa con asiento en el Sistema de Emergencias 911.

Finalmente se realizó un desfile, en la explanada del Cabildo Histórico.

Participaron del acto el presidente del Círculo de Oficiales de la Policía, Héctor Fabián Tolaba, autoridades de la Jefatura Mayor policial, familiares e invitados especiales.