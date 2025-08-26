El servicio del Móvil Odontológico brinda 20 prestaciones diarias

El Móvil Odontológico de la Municipalidad atiende a 20 pacientes, sin obra social, por día. El servicio se brinda por turno, que se otorgan a partir de las 7:30 los días lunes, martes, jueves y viernes.

Los vecinos que deseen ser atendidos, deberán presentar fotocopia de DNI, certificación negativa de Anses y asistir con la boca cepillada.

Pablo Medina, profesional responsable de la Dirección General de Odontología explicó que las prestaciones odontológicas incluyen: diagnóstico, enseñanza de técnicas de cepillado, tratamientos preventivos (flúor, sellantes de fosas y fisuras), inactivaciones de caries, extracciones dentarias y urgencias odontológicas para niños y adultos. No se realizan tratamientos de conducto, tratamiento de prótesis o cirugías de muela de juicio.

El Móvil se encuentra en el ingreso del Centro Cívico Municipal, ubicado en Av. Paraguay 1240 y la atención es en el horario de 8 a 13.