El barrio Miguel Aráoz cuenta con nuevo pavimento

En el marco del plan de erradicación de calles de tierra y de recuperación de arterias, la Municipalidad colocó nuevo asfalto en cinco cuadras que hasta ahora eran de tierra y ripio. El objetivo es brindar una mejor calidad de vida a los vecinos y optimizar la seguridad vial.

En el barrio Miguel Aráoz, ubicado en la zona sur de la ciudad, culminaron las tareas de pavimentación en cinco cuadras de tierra. En esta ocasión, se trabajó en calle Diario de San Luis.

El plan se desarrolló en las siguientes calles:

Diario del Norte

Radio del Plata

Diario de San Luis

Diario La Unión de Catamarca

Diario de la Nueva Provincia

Las calles de tierra generan la constante presencia de partículas de polvo en suspensión que afectan la salud de los vecinos, o la presencia de barro en época estival y provocan otros tipos de incomodidades, por lo que es fundamental su erradicación mediante las obras de pavimentación.

Es importante destacar que, los trabajos se realizan con recursos propios y personal municipal de la Planta Asfáltica.