Cronograma de pagos para la Administración Pública correspondiente a agosto 2025

Se definió el cronograma de pagos correspondiente al mes en curso.

26 / 08 / 2025

 

El Gobierno Provincial dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los haberes del mes de agosto de 2025 para la Administración Pública Provincial.

El cronograma se desarrollará de la siguiente manera:

*Sábado 30 de agosto: se abonará la Compensación Transitoria Docente.
*Martes 2 de septiembre: percibirán sus haberes el personal de los sectores de Salud y Seguridad. 
*Miércoles 3 de septiembre: cobrarán los trabajadores del sector Educación, Administración Centralizada, Descentralizada y el resto de la Administración Pública.

El Gobierno provincial reafirma su compromiso con el cumplimiento en tiempo y forma del pago de salarios, brindando previsibilidad y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.

