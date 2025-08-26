La Municipalidad continúa entregando anteojos recetados a vecinos de la ciudad

Autoridades municipales realizaron la entrega de 35 pares de anteojos a vecinos que los necesitaban, uno para ver de lejos y otro para visión cercana. El acto se llevó a cabo en el Centro Integrador Comunitario de barrio Gauchito Gil.

Los beneficiarios son niños en edad escolar y adultos que trabajan en diferentes oficios y no cuentan con los recursos para poder adquirirlos por su cuenta.

La entrega fue posible a partir del acompañamiento de la Fundación Saravia Olmos, que en cada operativo de “La Muni en tu barrio”, realiza los controles de fondo de ojos. Posteriormente, Óptica Total, a cargo de Emanuel Ponce, se encarga de hacer la medición de los marcos y confeccionar los anteojos recetados.

Los marcos provienen de donaciones de vecinos, quienes acercan anteojos que ya no usan en buen estado. Estos son restaurados y se combinan con cristales nuevos para ofrecer lentes de calidad.

“Fui al barrio 17 de Octubre a hacer el trámite para poder obtener los anteojos y hoy me los entregaron, estoy muy agradecida con el intendente, Emiliano Durand, por dar la posibilidad a la gente que no tiene los medios para comprarlos porque son muy caros”, afirmó una de las vecinas beneficiarias del programa.

La actividad fue presidida por la coordinadora de “La Muni en tu barrio”, Cecilia Pazos y el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre.