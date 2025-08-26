El 3 de septiembre municipales percibirán el sueldo de agosto con aumento

La Municipalidad de Salta informa que el salario de agosto estará disponible en cajero, este miércoles 3 de septiembre. El mismo fue liquidado con un aumento del 4%. Este incremento forma parte del 14% que se estableció para este segundo semestre del 2025.

Anteriormente se dieron subas en febrero, abril y junio. Desde el ejecutivo se continúa trabajando para mejorar las condiciones laborales de los empleados municipales y realizar los pagos de sueldo en tiempo y forma.

Al mismo tiempo, la administración equilibrada de los recursos hace posible que se mantengan e incrementen los frentes de obra y se acompañe el crecimiento de los emprendimiento en la ciudad, dos ejes centrales de la actual gestión municipal.