Continúa la asistencia por incendios generados por el temporal de viento zonda

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Continúa la asistencia por incendios generados por el temporal de viento zonda

Tras el evento climatológico ocurrido días atrás, que significó daños en casas particulares en distintos puntos de la provincia, el Gobierno de Salta a través de la acción en territorio del Ministerio de Desarrollo Social, brindó un refuerzo a la contención de familias damnificadas.

Salta Hoy

26 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

A través de la coordinación de la Dirección General de Emergencias, junto a los distintos municipios, el Gobierno de Salta brindó un refuerzo a la asistencia que recibieron en primera instancia las familias damnificadas por el temporal de viento Zonda registrado el fin de semana pasado.

Tras las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, la Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social a cargo del Ministro Mario Mimessi, tomó intervención ante eventuales contingencia, y una vez ocurridas las mismas, se tomó el contacto con diversos municipios a través de sus áreas de Acción o Desarrollo Social, para continuar con la recolección de datos sobre las necesidades emergentes, a fin de coordinar nuevas acciones una vez finalizados los relevamientos iniciales.

Este evento afectó viviendas, por lo que los gobiernos locales proporcionaron la primera asistencia a las familias que sufrieron un incendio estructural de sus casas. En este sentido, se coordinaron el refuerzo de las asistencias con General Güemes, Colonia Santa Rosa, Pichanal, y dos familias en Orán, en todos los casos solo pérdidas materiales; mientras que en General Mosconi, se registró además el fallecimiento de una persona y se proporcionó una mayor asistencia.

Por otra parte desde la Dirección de Integración Socio Urbana, también de Desarrollo Social, se realizó un Informe técnico y un relevamiento socio ambiental, para verificar las áreas afectadas por las llamas en un incendio ocurrido en Villa Violeta, del municipio Capital.

La atención brindada consistió en camas de una plaza, cuchetas, calzado, ropa de vestir y de cama, agua y MAE (Módulos Alimentarios de Emergencia); así como Chapas y Alfajías; todo ello acorde a las necesidades relevadas.

AM840

FM96.9

