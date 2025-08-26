Continúa la asistencia por incendios generados por el temporal de viento zonda

A través de la coordinación de la Dirección General de Emergencias, junto a los distintos municipios, el Gobierno de Salta brindó un refuerzo a la asistencia que recibieron en primera instancia las familias damnificadas por el temporal de viento Zonda registrado el fin de semana pasado.

Tras las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, la Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social a cargo del Ministro Mario Mimessi, tomó intervención ante eventuales contingencia, y una vez ocurridas las mismas, se tomó el contacto con diversos municipios a través de sus áreas de Acción o Desarrollo Social, para continuar con la recolección de datos sobre las necesidades emergentes, a fin de coordinar nuevas acciones una vez finalizados los relevamientos iniciales.

Este evento afectó viviendas, por lo que los gobiernos locales proporcionaron la primera asistencia a las familias que sufrieron un incendio estructural de sus casas. En este sentido, se coordinaron el refuerzo de las asistencias con General Güemes, Colonia Santa Rosa, Pichanal, y dos familias en Orán, en todos los casos solo pérdidas materiales; mientras que en General Mosconi, se registró además el fallecimiento de una persona y se proporcionó una mayor asistencia.

Por otra parte desde la Dirección de Integración Socio Urbana, también de Desarrollo Social, se realizó un Informe técnico y un relevamiento socio ambiental, para verificar las áreas afectadas por las llamas en un incendio ocurrido en Villa Violeta, del municipio Capital.

La atención brindada consistió en camas de una plaza, cuchetas, calzado, ropa de vestir y de cama, agua y MAE (Módulos Alimentarios de Emergencia); así como Chapas y Alfajías; todo ello acorde a las necesidades relevadas.