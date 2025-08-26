59 profesionales terminaron su residencia o concurrencia en el hospital Materno Infantil

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

59 profesionales terminaron su residencia o concurrencia en el hospital Materno Infantil

De ellos, 24 se graduaron en especialidades de diferentes disciplinas. También, 9 se formaron en la jefatura de residencias, 7 instructorias, 2 fellows de cirugía ginecológica mínimamente invasiva, 4 responsables docentes de concurrencias y 13 terminaron su concurrencia.

Salta Hoy

26 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el Hospital Público Materno Infantil y en centros de salud de la zona norte capitalina, 40 personas culminaron su residencia profesional, especializados en diferentes campos médicos y profesionales.

De ellos, nueve culminaron su jefatura de residencias, siete instructorias y 24 se egresaron en las siguientes especialidades:

·         Clínica Pediátrica

·         Tocoginecología

·         Neonatología

·         Obstetricia

·         Ginecología (HSB)

·         Psicología Comunitaria

·         Odontopediatría

·         Oftalmología

Además, dos profesionales se formaron en fellowship de cirugía ginecológica mínimamente invasiva, mientras que cuatro se capacitaron como responsables docentes de concurrencias. En total, 13 concurrentes se formaron en disciplinas como Psicología, Enfermería Neonatal, Enfermería Tocoginecológica y Enfermería Infanto-juvenil.

La ceremonia de entrega de diplomas se realizó en el auditorio El Ceibo, de ese nosocomio y contó con la presencia de funcionarios del Directorio del hospital, el equipo de salud, familiares y amigos de los profesionales.

Posteriormente, se reconoció la participación científica y académica de las residencias en congresos y jornadas nacionales y regionales. Entre ellas, la Residencia de Pediatría con publicaciones en Archivos Argentinos de Pediatría; la Residencia de Tocoginecología, que obtuvo premios y menciones en el Congreso de la Federación Argentina de Ginecobstetricia; y la Residencia de Oftalmología, distinguida en las jornadas regionales del Consejo Argentino de Oftalmología.

Finalmente, se entregaron presentes a residentes que obtuvieron reconocimientos por sus producciones científicas y académicas, reafirmando el compromiso del hospital con una formación de excelencia, centrada en la investigación, la calidad profesional y la humanización del cuidado.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO