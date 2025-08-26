Se desarticularon bandas delictivas en un exitoso trabajo interprovincial Salta - Córdoba

Esta mañana se allanaron distintos domicilios en Córdoba en el marco de diferentes causas penales por delitos contra la propiedad y asociación ilícita que cometieron en Salta, diferentes organizaciones delictivas de la ciudad mediterránea.

Meses atrás la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta y la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos del Ministerio Público Fiscal iniciaron distintas investigaciones por el robo en un barrio privado de la Capital, y por la sustracción de tres camionetas Toyota Hilux y un automóvil que fueron alquiladas por supuestos empresarios cordobeses, con fines laborales, y no los restituyeron. Los vehículos fueron trasladados y reducidos en Bolivia.

Hubo tres allanamientos en Salta con secuestro de elementos de prueba que permitieron identificar a los presuntos causantes, oriundos de Córdoba con antecedentes penales por hechos de similares características.

Ante el avance de las diligencias investigativas se hizo el requerimiento de cooperación y envió el exhorto correspondiente al Juzgado de Garantía Cordobés. Inició un trabajo interfuerzas que derivó en el exitoso operativo llevado a cabo esta mañana en diferentes barrios de la capital e interior de Córdoba.

Hubo más de 70 allanamientos por causas penales registradas en ambas provincias, 17 personas fueron detenidas.

En cuanto a las causas que se trabajaron en Salta, se cumplimentaron 15 allanamientos y detuvo a dos personas por el robo en el domicilio particular de un barrio privado de la Capital y a cinco por “Asociación ilícita en concurso real con estafas” cometidos contra empresas de alquileres de vehículos. En la oportunidad, se secuestró dinero en efectivos, equipo tecnológico que utilizaban para cometer los ilícitos, más de un kilo y medio de marihuana, documentación de relevancia entre otros elementos relevantes. Intervinieron la UNICROH, a cargo de la Fiscal Eugenia Guzmán, el Juzgado de Garantías 2 de Salta y el Juzgado de Control 8 de Córdoba.

Finalmente, en Río Cuarto, personal del departamento de Delitos Económicos de Córdoba allanó cinco celdas del establecimiento penitenciario 6 de dicha localidad, a raíz de investigaciones por estafas telefónicas y a través de redes sociales contra víctimas domiciliadas en la Provincia de Salta. También hubo allanamientos en Las Perdices y General Cabrera. En total resultaron detenidas siete personas mayores de edad por estos delitos.

Los procedimientos fueron supervisados por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros en Córdoba, en coordinación con el ministro de Seguridad de Salta, Gaspar Javier Solá Usandivaras. Estuvieron presentes el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de Salta, Comisario Inspector, Diego Yapo y el jefe de la División Sustracción de Automotores (Salta), subcomisario Gavino Barboza. También el subjefe de la Policía de Córdoba, Marcelo Marín y el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti.