Este jueves el programa “Estamos para vos” llega a villa Floresta

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Este jueves el programa “Estamos para vos” llega a villa Floresta

Será en el horario de 16 a 18 hs en las canchas de las cisternas ubicadas en J.M. Chávez de Villa Floresta Alta. Habrá una gran variedad de servicios sociales para los vecinos. La atención será por orden de llegada.

Salta Hoy

26 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Este jueves 28 de agosto, el programa “Estamos para vos” de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad visitará Villa Floresta Alta. El horario de atención descentralizada será de 16 a 18 hs en las canchas de las cisternas ubicadas en calle J.M. Chávez.

Como en cada edición, los agentes municipales brindarán servicios en: certificado de aptitud física, emisión del CUD (Certificado único de discapacidad), nutricionista, pesquisa fonoaudiológica y nutricionista.

También, habrá asesoramiento previsional (ANSES), exención de impuestos, armado de CV, vacunación y desparasitación, turnos para castración, peluquería, mesa de entrada para presentar expedientes, servicios de sepelios y mucho más.

Los vecinos que deseen gestionar el subsidio de luz y gas deberán llevar el DNI  y factura del servicio.

