Río Piedras vivirá la 1ra edición de la carrera “La Batalla de Río Piedras MTB Race”

La 1ra edición de “La Batalla de Río Piedras MTB Race será el sábado 6 de septiembre, desde las 150 en Río Piedras, Metán .Con un cupo limitado de 150 bikers, el evento será gratuito y contará con medallas finisher para todos los participantes y trofeos para los tres primeros puestos de cada categoría. Además, se incluirán categorías infantiles, promoviendo la participación de toda la familia en una jornada deportiva y cultural. La inscripción es un alimento no perecedero.

“La competencia se organiza en homenaje al Combate de las Piedras y en honor a los Patronos del pueblo; Señor y Virgen del Milagro, constituyéndose en un espacio de encuentro comunitario”. expresó Claudio Pomo, director de Ríos Piedras. Igualmente dijo “Pedaleamos por la historia, por la vida y por un futuro con valores. El deporte es nuestro camino”.

Como cierre, desde las 22:00 se llevará adelante el tradicional Festival de las Empanadas, sumando el valor gastronómico y cultural de la región a una fiesta que combina deporte, historia e identidad.

Los ciclistas y familias interesadas podrán inscribirse en el siguiente link: http://https://forms.gle/ShwejcBEZ5amva9u6 y una vez preinscriptos enviar la foto al siguiente número telefónico 264- 6612748 para confirmar tu lugar.