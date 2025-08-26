Juegos Evita: Se definió a los representantes para la final nacional de Atletismo Adaptado

En una jornada cargada de integración y compromiso, se desarrollaron las finales provinciales de los Juegos Evita Adaptados, con sede en tres espacios: la pista del Legado Güemes, la Secretaría de Deportes y el Club Crol. Allí se definieron las y los atletas que integrarán la delegación salteña rumbo a Mar del Plata, del 29 de septiembre al 5 de octubre, para disputar la instancia nacional.

Las pruebas de atletismo adaptado se llevaron a cabo en la pista del Legado Güemes e incluyeron competencias en 80 m, 100 m, 1.500 m, salto en largo y lanzamiento de bala; para atletas con discapacidad intelectual, visual, motora y parálisis cerebral. En la Secretaría de Deportes se disputaron las disciplinas de Boccia, tenis de mesa, goalball y básquet en silla de ruedas 3x3, mientras que la natación adaptada tuvo lugar en el Club Croll.

“Este evento no solo celebró el deporte, sino también la integración y el trabajo en equipo, valores esenciales tanto para los organizadores como para los jóvenes participantes. Desde la Secretaría de Deportes seguimos comprometidos en acompañar y garantizar que nuestros atletas viajen a Mar del Plata con el respaldo que merecen”, expresó el secretario de Deportes de la Provincia; Ignacio García Bes.

Delegación salteña – Juegos Evita Adaptados 2025

Atletismo adaptado

Parálisis Cerebral: Gareca Ramón (Orán), Mendiolaza Fernanda (capital).

Motor: Ríos Kevin (Campo Quijano), Juárez Naomi (Orán).

Intelectual: Colombres Máximo (capital), Chaile Candela (Chicoana).

Visual: Coronel Amaya Braian (Metán), Osorio Maren (capital).

Boccia – Institución HIRPACE: Melani López (BC3) y Ríos Vanesa (BC1).

Tenis de Mesa: Diego Rosales (Capital), Brisa Erazo (Gral. Güemes) y

Dardo Aguirre (Mosconi).

Goalball – Institución Gladiadores: Jorge Gutiérrez (Capital), López Nahuel (Luracatau), Díaz Xiomara (Mosconi)

Básquet en silla de ruedas 3x3 : Eduardo Agusto Prieto, Joaquín Choque, Oriana María Romero y Matías Acosta.( todos de capital).

Natación adaptada: Pérez Briana Milagro (Visual – Capital), Soria Rodrigo Alejandro (R. de la Frontera), Balderrama Matías y Herrera Victoria

Vóley sentado: Medrano Marcos, Núñez Simón y Cruz Yuliana

La Secretaría de Deportes de la Provincia de Salta continúa trabajando con el compromiso de siempre para garantizar la participación de la delegación en la Final Nacional de los Juegos Evita Adaptados 2025.