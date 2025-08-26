Presentaron la 2da edición del Triatlón de Primavera

 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Presentaron la 2da edición del Triatlón de Primavera

Las inscripciones pueden realizarse desde hoy y estarán abiertas hasta cumplir los 100 cupos de deportistas o hasta el 14 de septiembre. La carrera se llevará a cabo el domingo 21 del   mes próximo, a partir de las 8. 

Deportes

26 / 08 / 2025

 

En el natatorio J. D. Perón se realizó la presentación de la segunda edición del Triatlón de la Primavera, donde los participantes buscarán la “Copa Nicolás Teseira”.

Se brindaron detalles durante una conferencia de prensa, en donde se informó que las inscripciones pueden realizarse desde hoy y estarán abiertas hasta completar el cupo de 100 participantes o hasta el 14 de septiembre.

La preinscripción debe hacerse a través de un link publicado en las redes sociales de la Agencia Salta Deportes y luego se confirmará una vez que se lleven 3 kilos de fideos al natatorio o al CCM, alimento que debe donar cada competidor.

La carrera se llevará a cabo el domingo 21 de septiembre, a partir de las 8.  La competencia consiste en completar 400 metros de natación en la pileta del Perón, 10 kilómetros de bicicleta y 2.400 metros corriendo en las inmediaciones del complejo.

“La convocatoria es para cualquier persona de 14 años en adelante, todos los menores tienen que traer una autorización firmada también por sus padres o tutores y es una competencia en la cual vamos a buscar que haya gente que se anime a participar por primera vez”, dijo Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.
 

