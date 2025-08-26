Presentaron la 2da edición del Triatlón de Primavera

En el natatorio J. D. Perón se realizó la presentación de la segunda edición del Triatlón de la Primavera, donde los participantes buscarán la “Copa Nicolás Teseira”.

Se brindaron detalles durante una conferencia de prensa, en donde se informó que las inscripciones pueden realizarse desde hoy y estarán abiertas hasta completar el cupo de 100 participantes o hasta el 14 de septiembre.

La preinscripción debe hacerse a través de un link publicado en las redes sociales de la Agencia Salta Deportes y luego se confirmará una vez que se lleven 3 kilos de fideos al natatorio o al CCM, alimento que debe donar cada competidor.

La carrera se llevará a cabo el domingo 21 de septiembre, a partir de las 8. La competencia consiste en completar 400 metros de natación en la pileta del Perón, 10 kilómetros de bicicleta y 2.400 metros corriendo en las inmediaciones del complejo.

“La convocatoria es para cualquier persona de 14 años en adelante, todos los menores tienen que traer una autorización firmada también por sus padres o tutores y es una competencia en la cual vamos a buscar que haya gente que se anime a participar por primera vez”, dijo Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.

