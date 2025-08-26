El municipio inició el primer taller vivencial del Sello “Salta Ciudad Amigable”

En el marco de las políticas de inclusión y promoción de la diversidad, la Municipalidad de Salta puso en marcha el primer taller vivencial correspondiente al nivel Bronce del Sello “Salta Ciudad Amigable”. La jornada se realizó en el Hotel Las Vegas con la participación de representantes de instituciones y empresas del sector turístico privado.

Durante este primer encuentro, el Ente de Turismo y la Dirección General del Área de la Mujer y Diversidad compartieron herramientas vinculadas a la no violencia, la no discriminación y el trato igualitario, generando un espacio de reflexión y formación participativa.

La capacitación estuvo dirigida a establecimientos hoteleros, gastronómicos, agencias de viaje, empresas cerveceras y prestadores turísticos, con el objetivo de fortalecer las prácticas inclusivas dentro del sector.

El ciclo del nivel Bronce contempla tres instancias formativas: la primera, sobre prácticas de no discriminación en el sector turístico; la segunda, vinculada a la Ley Micaela; y la tercera, centrada en el trato digno. Cada capacitación es obligatoria para quienes adhieran al sello y finaliza con un examen evaluativo.

El cronograma concluirá con la entrega de certificados a las instituciones participantes, consolidando así un trabajo conjunto entre el sector público y privado para hacer de Salta una ciudad más inclusiva, respetuosa y libre de discriminación.