El IPV premiará a cuatro familias que tienen al día la cuota de su casa
Hoy desde las 10:00 se realizará un nuevo sorteo del programa “Cumplís y Ganás” en las oficinas de la Lotería de Salta, calle Balcarce 759.
Salta Hoy
26 / 08 / 2025
Participarán los 9.219 adjudicatarios que tienen al día la cuota de su casa.
Los ganadores podrán reducir los montos de $49.200, $37.200, $25.200 y $16.400.
Los interesados pueden consultar su número de sorteo ingresando al sitio ipvsalta.gob.ar
Los participantes deberán tener al menos un año de antigüedad.