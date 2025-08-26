El IPV premiará a cuatro familias que tienen al día la cuota de su casa

Participarán los 9.219 adjudicatarios que tienen al día la cuota de su casa.

Los ganadores podrán reducir los montos de $49.200, $37.200, $25.200 y $16.400.

Los interesados pueden consultar su número de sorteo ingresando al sitio ipvsalta.gob.ar

Los participantes deberán tener al menos un año de antigüedad.