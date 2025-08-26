 imagen

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Advierten sobre ofertas fraudulentas por el Travel Sale

La campaña de promociones de viajes tendrá vigencia hasta el 31 de agosto.

26 / 08 / 2025

 

La Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad brinda recomendaciones: 

–  Verificar que la empresa esté debidamente registrada como agencia de viajes ante el Ministerio de Turismo de la Nación

– Desconfiar de promociones que solo se gestionan por mensajes privados o WhatsApp, sin canales oficiales ni páginas web verificadas

– Corroborar que los medios de pago sean seguros y rastreables (tarjetas, transferencias bancarias a nombre de la empresa)

– Solicitar contratos, facturas y comprobantes de pago

– No compartir datos personales ni bancarios a través de formularios no oficiales o enlaces sospechosos

Se recuerda que, ante cualquier sospecha de estafa se pueden acercar  las oficinas de Defensa del Consumidor en el CCM, en Av. Paraguay 1240, o comunicarse al 3872 542826 para recibir asesoramiento gratuito.

 

