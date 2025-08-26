Advierten sobre ofertas fraudulentas por el Travel Sale

La Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad brinda recomendaciones:

– Verificar que la empresa esté debidamente registrada como agencia de viajes ante el Ministerio de Turismo de la Nación

– Desconfiar de promociones que solo se gestionan por mensajes privados o WhatsApp, sin canales oficiales ni páginas web verificadas

– Corroborar que los medios de pago sean seguros y rastreables (tarjetas, transferencias bancarias a nombre de la empresa)

– Solicitar contratos, facturas y comprobantes de pago

– No compartir datos personales ni bancarios a través de formularios no oficiales o enlaces sospechosos

Se recuerda que, ante cualquier sospecha de estafa se pueden acercar las oficinas de Defensa del Consumidor en el CCM, en Av. Paraguay 1240, o comunicarse al 3872 542826 para recibir asesoramiento gratuito.