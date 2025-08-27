Paraje El Toro: Niños de una escuela de montaña solicitan la donación de ropa y zapatillas

[Fotos gentileza diario El Tribuno]

Cristian Bautista, padre de alumnos y presidente de la Cooperadora de la escuela El Toro ubicada a una altura de 3.800 metros, además pidió agua embotellada y frutas para los pequeños.

Los interesados en entregar los donativos pueden llevarlos a Massalín Particulares ubicado en calle Ing. Ricardo Maury 370, Rosario de Lerma o llamar al 3872546477 hasta el viernes 29 de agosto.