“Los salteños tenemos el gran desafío de atraer a nuevos consumidores de vino a Cafayate”

Por Radio Salta, Lucía Romero, directora de Bodega El Porvenir, indicó que los vinos salteños tienen una identidad muy marcada. “Son vinos únicos en el país que cuentan su propia historia con su sabor”, dijo.

Salta Hoy

27 / 08 / 2025

 

El Porvenir participa con otras de la charla “Vino y Turismo del Territorio al Algoritmo” organizado por Diario El Tribuno, como parte del ciclo “Hablemos de lo que viene” 

La charla se realizará con invitación en el Centro de Convenciones de Salta mañana jueves 28 de agosto.

 

