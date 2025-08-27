Contra el dengue: Este sábado los cementerios municipales estarán cerrados por fumigación
Las visitas y la atención se retomarán el domingo 31 en horarios habituales.
Salta Hoy
27 / 08 / 2025
El sábado 30 de agosto a partir de las 13:00 los cementerios De La Santa Cruz y San Antonio de Padua permanecerán cerrados por tareas de mantenimiento, higiene y seguridad.
Durante la jornada se hará la correspondiente fumigación para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya y evitar la presencia de insectos, alimañas y roedores.
La atención y las tareas habituales se retomarán de manera normal el domingo 31 de 7:00 a 19:00 horas.