Salta se prepara para la Fiesta del Milagro con mensajes de esperanza

El arzobispo Cargnello invitó a vivir el jubileo con alegría. 

Salta Hoy

27 / 08 / 2025

 

El año santo jubilar se celebra en Salta con homenajes al Señor y a la Virgen en la Catedral. 

La provincia y la municipalidad se preparan para la novena, el triduo y el pacto. 

El arzobispo Mario Antonio Cargnello invitó a todos los devotos a unirse en esta celebración.

Destacó que es un nuevo comienzo para las personas y sus familias. 

Cargnello enfatizó la importancia de caminar juntos en la vida. También mencionó que la alegría proviene de pensar en los demás. 

La Fiesta del Milagro es una oportunidad para compartir el júbilo de Dios, expresó el arzobispo, quien en 2025 celebra más de 27 años siendo testigo de este evento y afirmó que cada año nuevamente lo sorprende.
 

AM840

FM96.9

