Avanzan las obras del Mercado San Miguel

Con la finalización del cavado de los pozos, la semana que viene se realizará la construcción de las vigas de arrastre.

Salta Hoy

27 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Por Radio Salta, el arquitecto Pablo Sánchez, coordinador de la Unidad Especial del Área Centro, de la Secretaría de Obras Públicas municipal, dio detalles de los trabajos que se realizan.

El profesional manifestó que toda la instalación eléctrica, de agua y cloacas y el sistema de emergencia y escape no respondía a las normas vigentes.

 

