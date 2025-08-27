El vocero presidencial, Manuel Adorni, repudió en duros términos la agresión sufrida por el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, donde su caravana fue atacada con piedras. El funcionario apuntó directamente al kirchnerismo por los incidentes.

Según supo Noticias Argentinas, el vocero presidencial calificó a los responsables del ataque como parte de "un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado". También confirmó oficialmente que, a pesar de la agresión, "no hay heridos".

"Kirchnerismo nunca más"

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Adorni enmarcó el ataque en una lógica de la "vieja política" y lo atribuyó directamente a militantes opositores. "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro", escribió el portavoz del Gobierno.

Adorni finalizó su mensaje con una contundente sentencia política, asegurando que los agresores "van hacia el más absoluto de los olvidos". Fiel a su estilo, y al lema de campaña que el oficialismo utiliza en el conurbano, cerró la publicación con la frase: "kirchnerismo nunca más. Fin.". El mensaje de Adorni fue la primera reacción oficial del Gobierno tras la violenta jornada en Lomas de Zamora, que obligó a evacuar de urgencia al Presidente.