Materno Infantil: realizarán una jornada en cuidados intermedios de enfermería pediátrica
Se dictará de manera presencial en esa institución. La actividad será el 5 y 6 de septiembre, requiere inscripción, hay cupo y es arancelada.
Salta Hoy
27 / 08 / 2025
El Hospital Público Materno Infantil realizará una Jornada de “Enfermería Pediátrica en Cuidados Intermedios Moderados 2025”, con el objetivo de actualizar conocimientos y fortalecer competencias en la atención integral de niños.
Se desarrollará el viernes 5 y el sábado 6 de septiembre, en el salón auditorio y aula Quebracho de ese nosocomio.
Está destinada a enfermeros profesionales, licenciados en enfermería, estudiantes y a trabajadores de la salud interesados en la temática.
La actividad es arancelada, con cupo y requiere inscripción, que estará habilitada hasta el 5 de septiembre. Para registrarse los interesados deben acceder a la página aonorte.gob.ar
Entre los temas que se abordarán se encuentran:
*Valoración integral del paciente pediátrico
*Comunicación en salud
*Cuidados en pacientes con diabetes tipo I y II
*Cuidados paliativos
*Abordaje del paciente psiquiátrico
*Manejo de catéteres, colostomías e ileostomías
*RCP básico
*Cuidados en pacientes con traqueotomía