Este viernes 29 de agosto se realiza la jornada de “Folclore y Tradición”

El encuentro iniciará a las 15 y se extenderá a las 19 hs en el Mercado Artesanal, San Martín 2555. Participarán más de 18 Centros de Jubilados y Clubes de abuelos. Habrá feria gastronómica y muestra de danzas tradicionales. La entrada es gratuita.

Salta Hoy

27 / 08 / 2025

 

Luego de la exitosa jornada de “Tertulia a lo Grande” que realizó la Dirección General de Adultos Mayores de la Municipalidad durante el mes de mayo, este viernes se realizará la edición de “Folclore y Tradición”.

La misma se realizará este viernes 29 de agosto desde las 15 a 19 hs. en las instalaciones del Mercado Artesanal, ubicado en Av. San Martín 2555.

Cecilia Cárdenas, titular de la Dirección General de Adultos Mayores, comentó que el evento tendrá la participación de 18 Centros de Jubilados y Clubes de Abuelos. Todos contarán con stands para la gran feria gastronómica, de artesanía y manualidades, lo recaudado será destinado a cada institución.

Además, habrá una muestra de danzas y expresiones culturales de cada Centro de Jubilados y Clubes de Abuelos que mostrarán la tradición de los salteños.

Vecinos, familiares y turistas podrán participar de la actividad, la entrada es libre y gratuita.

