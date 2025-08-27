Guillermo Francos: “Le dije al Presidente que debía separar a Spagnuolo del cargo”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que sugirió que lo separen al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, luego de que se le adjudiquen audios sobre supuestos actos de corrupción en la compra de medicamentos.

“Le dije al presidente que debía separarse del cargo al titular de la ANDIS porque había salido un audio que se le atribuía y este señor no había salido a aclarar nada al respecto”, agregó Francos.

Francos señaló estos conceptos al responder preguntas formuladas por diputados de Unión por la Patria, que estuvieron centradas en las denuncias sobre los casos del fentanilo y de supuesta corrupción en la compra de medicamentos.