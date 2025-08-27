 imagen

EN VIVO 18:00 a 19:00 HRS

Pulso Gremial

Conducción: Javier González

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Guillermo Francos: “Le dije al Presidente que debía separar a Spagnuolo del cargo”

El jefe de Gabinete relevó que pidió su alejamiento luego que salieron los audios y el ex funcionario no realizaba ninguna precisión sobre los mismos.

Argentina

27 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que sugirió que lo separen al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, luego de que se le adjudiquen audios sobre supuestos actos de corrupción en la compra de medicamentos.

“Le dije al presidente que debía separarse del cargo al titular de la ANDIS porque había salido un audio que se le atribuía y este señor no había salido a aclarar nada al respecto”, agregó Francos.

Francos señaló estos conceptos al responder preguntas formuladas por diputados de Unión por la Patria, que estuvieron centradas en las denuncias sobre los casos del fentanilo y de supuesta corrupción en la compra de medicamentos.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO