Más de 50 casos notificados de picaduras de víbora en la provincia

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 33, comprendida entre el 10 y el 16 de agosto.

Enfermedades Zoonóticas

Durante la última SE se notificó un caso de picadura de víbora en el departamento San Martín, correspondiente a la especie yarará. El acumulado anual de ofidismo en la provincia asciende a 56.

Del total registrado, 50 corresponden a la especie yarará, lo que representa el 89,3% de los accidentes ofídicos en lo que va del año. Casi el 70% de estos casos se concentraron en los departamentos San Martín, Orán y Capital. También se notificaron casos en Anta, Rivadavia, Rosario de la Frontera, General Güemes y La Viña.

En menor proporción, se reportaron tres accidentes por serpiente cascabel, dos en Anta y uno en San Martín, respectivamente; y un caso por serpiente coral, en San Martín. Además, se encuentran en estudio dos eventos para determinar la especie involucrada.

La yarará es la especie más frecuente y su veneno tiene acción hemotóxica. La serpiente cascabel, menos común, se identifica por el sonido característico de su cola y posee un veneno neurotóxico y miotóxico. Por último, la coral, de hábitos más esquivos, presenta un veneno neurotóxico, siendo potencialmente grave a pesar de su baja incidencia.

Además, la situación epidemiológica de otras enfermedades zoonóticas es la siguiente:

No hubo casos de araneismo. Acumulado: 9 casos

No se han notificado casos de picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 328 casos.

Se han notificado 8 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 3 en Capital, 4 en San Martín y 1 en Metán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 557 casos.

*No se registraron casos de brucelosis. Acumulado: 4 casos

*No se registraron casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 65 casos

*Se notificó un caso de hidatidosis. El acumulado en 2025 es de 29 casos.

*No se notificaron casos de hantavirosis. Acumulado: 3 casos

*No hubo casos de psitacosis. Acumulado: 1 caso

*No hubo casos de leptospirosis.

*No hubo casos de rabia animal. Acumulado: 3 casos

Hepatitis Virales

No se registraron casos en la SE 33. El acumulado anual es de 16 positivos, 13 diagnosticados por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.

De ellos, se han notificado 7 en el departamento Rivadavia, 5 en San Martín, 3 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera.

Actualmente hay 2 en estudio y 37 fueron descartados.

Enfermedades inmunoprevenibles

*No se han notificado casos de coqueluche en el año.

*Se registraron 2 casos de varicela. El acumulado anual es de 339.

*Se han confirmado 11 casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 96 casos.

*Se ha notificado un caso de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 24 casos.

*No hubo casos de sarampión.

*Se han registrado 2 casos de Enfermedad Febril Exantemática. Acumulado: 17 casos

*No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

*Salmonelosis: No se han notificado casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 20.

*Botulismo del lactante: No se notificaron casos en la última SE. Acumulado 1 caso.

*Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

*Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

*Diarrea aguda: se registraron 846 casos en la SE 33. El acumulado de casos es de 37.651

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

*No se notificaron casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado: 25 casos.

*No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 5 casos.

*No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 6 casos.

*No hubo casos de lepra. Acumulado: 2 casos

*No se notificaron casos de micosis profunda.

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

*Enfermedades Tipo Influenza: 338 casos – Acumulado: 18065

*Bronquiolitis en menores de 2 años: 113 casos – Acumulado: 7289

*Neumonía: 137 casos – Acumulado: 6713

*COVID-19: Hubo 4 nuevos casos - Acumulado: 148

La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B, adenovirus y COVID-19.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 169 pacientes hospitalizados y no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son nueve los óbitos por estas patologías.