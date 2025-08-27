 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Habilitarón las preinscripciones de las 80 vacantes para la Feria del Milagro

Será hasta este viernes. Se seleccionarán sólo a los vendedores que presenten documentación completa y vigente. Los interesados deben realizar el trámite de forma virtual, completando un link a través de la App Muni Salta. 

27 / 08 / 2025

 

Hoy se habilitó las preinscripciones de las 80 vacantes que quedaron para los puestos de venta en la Feria del Milagro. Será hasta este viernes. Se seleccionarán sólo a los vendedores que presenten documentación completa y vigente.

Cabe destacar que los interesados en participar deben realizar el trámite de la misma manera que la primera preinscripción, de forma virtual, completando un link a través de la App Muni Salta.

Una aclaración importante es que debe respetarse el rubro y que el link se dará de baja automáticamente al completar el cupo.

Los feriantes deben presentar:

-Datos personales

-DNI frente y dorso

-Foto selfie tipo 4×4 nítida, encuadrada y con fondo claro

-Certificado de residencia

-Certificado de inscripción/no inscripción en ARCA

Gastronómicos tienen que sumar:

-Carnet de manipulación de alimentos vigente

-Foto del matafuegos vigente y cargado por lo que dure el evento

-Mismos datos para los ayudantes

Cabe aclarar que contarán con tiempo hasta el viernes para concretar el pago de la tasa municipal y seguro de riesgos personales (titular y ayudante).

También podrán inscribirse prestadores de juegos inflables a cubrir 480 mts2, que se encuentren en el registro correspondiente y serán seleccionados aquellos que cumplan con las condiciones establecidas en la ordenanza vigente.

Los puestos se asignan por sorteo, que será transmitido por los canales oficiales de la Municipalidad el 3 de septiembre a las 9 am.
Se trata de la feria más grande de la provincia, que el año pasado rompió récord de visitantes y ventas.

Las plazas destinadas a la feria contarán con diversos  atractivos y servicios municipales y patio gastronómico con shows durante 5 días (del 11 al 15).

Al igual que el año pasado, la tradicional Feria del Milagro se llevará a cabo en el parque San Martín para garantizar la comodidad de los feriantes y del público.

 

