Habilitarón las preinscripciones de las 80 vacantes para la Feria del Milagro
Será hasta este viernes. Se seleccionarán sólo a los vendedores que presenten documentación completa y vigente. Los interesados deben realizar el trámite de forma virtual, completando un link a través de la App Muni Salta.
Salta Hoy
27 / 08 / 2025
Hoy se habilitó las preinscripciones de las 80 vacantes que quedaron para los puestos de venta en la Feria del Milagro. Será hasta este viernes. Se seleccionarán sólo a los vendedores que presenten documentación completa y vigente.
Cabe destacar que los interesados en participar deben realizar el trámite de la misma manera que la primera preinscripción, de forma virtual, completando un link a través de la App Muni Salta.
Una aclaración importante es que debe respetarse el rubro y que el link se dará de baja automáticamente al completar el cupo.
Los feriantes deben presentar:
-Datos personales
-DNI frente y dorso
-Foto selfie tipo 4×4 nítida, encuadrada y con fondo claro
-Certificado de residencia
-Certificado de inscripción/no inscripción en ARCA
Gastronómicos tienen que sumar:
-Carnet de manipulación de alimentos vigente
-Foto del matafuegos vigente y cargado por lo que dure el evento
-Mismos datos para los ayudantes
Cabe aclarar que contarán con tiempo hasta el viernes para concretar el pago de la tasa municipal y seguro de riesgos personales (titular y ayudante).
También podrán inscribirse prestadores de juegos inflables a cubrir 480 mts2, que se encuentren en el registro correspondiente y serán seleccionados aquellos que cumplan con las condiciones establecidas en la ordenanza vigente.
Los puestos se asignan por sorteo, que será transmitido por los canales oficiales de la Municipalidad el 3 de septiembre a las 9 am.
Se trata de la feria más grande de la provincia, que el año pasado rompió récord de visitantes y ventas.
Las plazas destinadas a la feria contarán con diversos atractivos y servicios municipales y patio gastronómico con shows durante 5 días (del 11 al 15).
Al igual que el año pasado, la tradicional Feria del Milagro se llevará a cabo en el parque San Martín para garantizar la comodidad de los feriantes y del público.