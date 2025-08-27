 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Comenzó el juicio oral contra Corazza por presunta corrupción de menores

El juicio oral y público contra el ex productor por supuesta corrupción de menores comenzó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py. 

Argentina

27 / 08 / 2025

 

Según informaron fuentes judiciales, el debate empezó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales de instrucción Carlos Rívolo y Alejandra Mangano en la sala B de los tribunales de Retiro, pero los acusadores "ni siquiera llegaron a terminarlo".

El ex Gran Hermano llegará a debate junto a otros cuatro imputados, todos procesados por corrupción de menores y asociación ilícita, y serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Los fiscales sostienen que reclutaban adolescentes menores de edad varones con el supuesto fin de "forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución".

De acuerdo a la acusación, dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023, mientras que Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado.

La próxima audiencia se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre desde las 9:30 y finalizará a las 12:30.

En el caso de ser declarado culpable, Corazza podría recibir una pena de entre 3 a 15 años, al tiempo que los otros sindicados son Raúl Ignacio Mermet, Leandro Aguiar, Francisco Rolando Angelotti y Andrés Fernando Charpenet.

Angelotti está señalado como el presunto cabecilla de la organización delictiva y la Justicia procesó a Mermet y Charpenet en calidad de coautores de asociación ilícita y trata de personas agravada.

En tanto, Aguiar se encuentra acusado de elaborar una red para captar a los menores de edad en situación de vulnerabilidad.

Antes del comienzo del juicio, Corazza expresó en diálogo con el programa Intrusos: "No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. No me defendí nunca hasta ahora”.

“Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, insistió y se expresó sobre cómo llega al debate: "Quiero que termine todo este mal momento ya. Soy inocente".

 

Fuente: Noticias Argentinas

