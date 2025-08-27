Salta y Antofagasta fortalecen lazos de cooperación

En el marco de una misión oficial a Chile, el coordinador de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Salta, Bruno Masciarelli, fue recibido por el alcalde, Sacha Razmilic Burgos, en la ciudad de Antofagasta.

Durante la reunión se abordó la posibilidad de reafirmar el acuerdo de hermanamiento entre ambas ciudades, que existe desde el año 2005, y se habló además sobre el Corredor Bioceánico. Estas acciones permitirán el desarrollo económico, fortalecer los lazos de cooperación y avanzar en proyectos conjuntos de integración regional.

Al respecto, Bruno Masciarelli, indicó que “la integración entre Salta y Antofagasta es importante ya que permitirá el crecimiento de nuestras comunidades. Reafirmar el hermanamiento significa abrir nuevas puertas de cooperación que nos permitan trabajar juntos por la integración regional, generando nuevas oportunidades de desarrollo, intercambio cultural y social, además de compartir experiencias en gestión municipal”.

Del encuentro participaron también el cónsul general de Chile en Salta, Cristian Oschilewski Lucares y la cónsul general de Argentina en Antofagasta, Ana Carolina Massuh.