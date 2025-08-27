 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Salta y Antofagasta fortalecen lazos de cooperación

El coordinador de Relaciones Internacionales, Bruno Masciarelli, fue recibido por el alcalde Sacha Razmilic Burgos en la Municipalidad de Antofagasta. Durante la reunión, se dialogó sobre la reafirmación del acuerdo de hermanamiento entre ambas ciudades.  

Salta Hoy

27 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el marco de una misión oficial a Chile, el coordinador de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Salta, Bruno Masciarelli, fue recibido por el alcalde, Sacha Razmilic Burgos, en la ciudad de Antofagasta.

Durante la reunión se abordó la posibilidad de reafirmar el acuerdo de hermanamiento entre ambas ciudades, que existe desde el año 2005, y se habló además sobre el Corredor Bioceánico. Estas acciones permitirán el desarrollo económico, fortalecer los lazos de cooperación y avanzar en proyectos conjuntos de integración regional.

Al respecto, Bruno Masciarelli, indicó que “la integración entre Salta y Antofagasta es importante ya que permitirá el crecimiento de nuestras comunidades. Reafirmar el hermanamiento significa abrir nuevas puertas de cooperación que nos permitan trabajar juntos por la integración regional, generando nuevas oportunidades de desarrollo, intercambio cultural y social, además de compartir experiencias en gestión municipal”.

Del encuentro participaron también el cónsul general de Chile en Salta, Cristian Oschilewski Lucares y la cónsul general de Argentina en Antofagasta, Ana Carolina Massuh.

 

