Venezuela denuncia ante la ONU el despliegue de buques de Estados Unidos en el Caribe

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció este martes la "escalada de acciones hostiles y amenazas del Gobierno de Estados Unidos", que incluye el despliegue de buques de guerra en el mar Caribe, y exigió el cese de las maniobras.

En un comunicado, alertaron sobre el despliegue en el Caribe del "USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, cuya llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana".

"Constituyen una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales", advirtió, al tiempo que sostuvo que "la presencia de un submarino nuclear, de carácter ofensivo, en la región de América Latina y el Caribe contradice el compromiso histórico de nuestras naciones y pueblos con el desarme y con la solución pacífica de las controversias".

De esta manera, la Misión argumentó que el ingreso de un submarino nuclear a la región vulnera el Tratado de Tlatelolco, suscrito en 1967, en el que se declara a la región como Zonas Libres de Armas Nucleares.

Asimismo, resaltó que representa un acto de intimidación que contradice la Carta de la ONU, que obliga a los Estados miembros a abstenerse de las amenazas y el uso de la fuerza contra la integridad o la independencia, y reiteró su compromiso "con la consecución de un mundo libre de armas nucleares".

Finalmente, llamó al cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe y el respeto, por parte de los países de la ONU, a los acuerdos y en defensa de la región como Zona de Paz.