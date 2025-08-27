 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Este domingo se realizará la Maratón de Hirpace “Corro por Vos”

El domingo 31 de agosto a las 9, con largada y llegada en el Monumento a Güemes, se llevará a cabo la 35ª edición de la Maratón Solidaria “Corro por Vos”, organizada por Hirpace. La competencia celebra los 60 años de la institución y contará con modalidades competitivas y participativas.

Deportes

27 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Maratón Solidaria “Corro por Vos” llega a su edición número 35, coincidiendo con el 60º aniversario de Hirpace (Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral).

El evento deportivo, social y solidario tendrá lugar el domingo 31 de agosto desde las 9 de la mañana, con largada y llegada en el tradicional Monumento a Güemes.

La jornada contempla dos modalidades: 10K competitivo: pensado para quienes buscan medir su resistencia en un circuito dinámico que recorrerá las principales calles de Salta y 3K participativo: una caminata recreativa ideal para compartir en familia o con amigos.

“Para la caminata junto a los niños, pueden hacerlo el domingo temprano con la participación de las familias en bicicletas, coches de bebés, disfraces, patines, roller etc””, señaló  Luciana Vaquer una de las organizadoras.

Las inscripciones para la prueba de 10K y 3K se realizan en el siguiente link  https://fcrunning.com.ar/. Las acreditaciones de  los corredores (retiro de kits) será el sábado 30 de agosto, de 9:00 a 18:00  en el SUM de HIRPACE (Junín 385), mientras que para la caminata solidaria se admiten inscripciones hasta el mismo domingo 31 de agosto en el Monumento a Güemes.

Todos los que participen ya sea corriendo o colaborando con la compra de la pechera solidaria  acceden automáticamente al sorteo de: Una moto, Bicicletas, Vouchers de viajes, estadías y premios sorpresa.

La Secretaría de Deportes acompaña esta iniciativa que une deporte, inclusión y solidaridad.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO