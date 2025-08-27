El viernes se realiza el gran Festival Día del Niño en la Casona de Castañares

La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad de Salta acompaña e invita a la comunidad a participar del Festival Día del Niño, organizado por el grupo de danzas El Triunfo.

La celebración tendrá lugar el viernes 29 de agosto, a partir de las 15 horas, en la Casona de Castañares (Av. Bernardo Houssay s/n, zona norte), con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, los más chicos podrán disfrutar de actividades recreativas, juegos y espectáculos en vivo, entre ellos la presentación de Caramelito, actuaciones de danza, la participación de artistas como El Charango Flores, además de numerosas sorpresas preparadas especialmente para la ocasión.