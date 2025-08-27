Se realizó la apertura de la Cosecha de Frutillas 2025

Los integrantes del Clúster de Frutillas celebraron el inicio de la cosecha con una atractiva ceremonia, que incluyó una suelta de globos, ceremonias culturales que hacen referencia a la identidad norteña y la presencia de autoridades del INTA, Gobierno Provincial, intendentes y legisladores comunales.

El Clúster fue constituido para brindar acompañamiento tecnológico e institucional a la Asociación de Productores de Frutilla del Valle de Lerma (APROFVAL), la cual está formada por aproximadamente 20 personas. En ese marco, en mayo pasado desde la Dirección General de Agroindustria del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable comenzó a impulsarse el clúster. En ese momento sólo se sembraban 4 hectáreas, y tras el trabajo de sensibilización realizado, se logró que más productores se sumen y alcanzar las 15 hectáreas cultivadas.

Las frutillas salteñas se destacan en el mercado y se reconocen por su sabor, porque son más dulces y sabrosas. Ese diferencial se debe al clima del Valle de Lerma y su amplitud térmica, pero también al compromiso de sus productores por lograr una calidad diferencial.

Luego de realizar el agradecimiento con ofrendas a la Pachamama, y el tradicional corte de cintas a cargo de los productores, autoridades provinciales, municipales y profesionales del INTA, se dirigió a los presentes el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato. El funcionario destacó que el acto realizado permite visibilizar el trabajo que se viene haciendo, y en ese sentido dijo que: “lo hacemos desde el Gobierno de la Provincia de Salta en el Clúster de Frutilla, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de Comercio e Industria. Continuamos apoyando al sector porque entendemos que hay un crecimiento importante en esa actividad”.



En relación a las acciones que lleva a cabo el Estado para asistir a los productores frutilleros, Diego Dorigato expresó: “les brindamos apoyo técnico, actualmente estamos diseñando una línea de crédito para fomentar la producción, e impulsamos medidas de difusión y capacitación para que la actividad continúe creciendo y día a día se sumen más productores”.

Además, desde el Estado se generaron espacios de intercambio con productores de otras provincias, con capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas, y se busca también diferenciar a las frutillas salteñas con cajas bien identificadas para que los compradores puedan diferenciarlas.

Estuvieron presentes en la apertura de cosecha el director general de Agricultura, Juan Garay; el director general de Proyectos Productivos y del PROSAP, Gunther Schreiner; y la directora de Agroindustria, Mariela Terán.

