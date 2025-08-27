 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Se realizó la apertura de la Cosecha de Frutillas 2025

La ceremonia se realizó en el Vivero Los Damascos en Rosario de Lerma. Es el segundo año que se hace, y es una forma de dar visibilidad a los logros alcanzados por el Clúster de Frutillas.

Salta Hoy

27 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Los integrantes del Clúster de Frutillas celebraron el inicio de la cosecha con una atractiva ceremonia, que incluyó una suelta de globos, ceremonias culturales que hacen referencia a la identidad norteña y la presencia de autoridades del INTA, Gobierno Provincial, intendentes y legisladores comunales.

El Clúster fue constituido para brindar acompañamiento tecnológico e institucional a la Asociación de Productores de Frutilla del Valle de Lerma (APROFVAL), la cual está formada por aproximadamente 20 personas. En ese marco, en mayo pasado desde la Dirección General de Agroindustria del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable comenzó a impulsarse el clúster. En ese momento sólo se sembraban 4 hectáreas, y tras el trabajo de sensibilización realizado, se logró que más productores se sumen y alcanzar las 15 hectáreas cultivadas.

Las frutillas salteñas se destacan en el mercado y se reconocen por su sabor, porque son más dulces y sabrosas. Ese diferencial se debe al clima del Valle de Lerma y su amplitud térmica, pero también al compromiso de sus productores por lograr una calidad diferencial.

Luego de realizar el agradecimiento con ofrendas a la Pachamama, y el tradicional corte de cintas a cargo de los productores, autoridades provinciales, municipales y profesionales del INTA, se dirigió a los presentes el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato. El funcionario destacó que el acto realizado permite visibilizar el trabajo que se viene haciendo, y en ese sentido dijo que: “lo hacemos desde el Gobierno de la Provincia de Salta en el Clúster de Frutilla, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de Comercio e Industria. Continuamos apoyando al sector porque entendemos que hay un crecimiento importante en esa actividad”.
 
En relación a las acciones que lleva a cabo el Estado para asistir a los productores frutilleros, Diego Dorigato expresó: “les brindamos apoyo técnico, actualmente estamos diseñando una línea de crédito para fomentar la producción, e impulsamos medidas de difusión y capacitación para que la actividad continúe creciendo y día a día se sumen más productores”.

Además, desde el Estado se generaron espacios de intercambio con productores de otras provincias, con capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas, y se busca también diferenciar a las frutillas salteñas con cajas bien identificadas para que los compradores puedan diferenciarlas.

Estuvieron presentes en la apertura de cosecha el director general de Agricultura, Juan Garay; el director general de Proyectos Productivos y del PROSAP, Gunther Schreiner; y la directora de Agroindustria, Mariela Terán.
 

