Mediación Comunitaria: se duplicó el número de audiencias en el 1er semestre de 2025
En comparación con el mismo periodo de 2024. Se registraron 660 expedientes iniciados y 450 mediaciones cerradas. El 65,8% de los conflictos corresponden a problemáticas familiares, mientras que el resto está relacionado a cuestiones vecinales.
Salta Hoy
27 / 08 / 2025
El Servicio de Mediación Comunitaria de la Municipalidad de Salta alcanzó un récord en el primer semestre de 2025, con 660 expedientes iniciados y 450 mediaciones cerradas, duplicando los números del mismo período del año 2024 y quintuplicando los de 2023.
De los casos atendidos, 320 involucraron a niños, niñas y adolescentes, dando cuenta del rol fundamental de la mediación en la protección de los vínculos familiares.
Además, el relevamiento muestra que el 76,7% de los solicitantes fueron mujeres, y que el 65,8% de los conflictos corresponden a problemáticas familiares, mientras que el resto se relaciona con cuestiones vecinales y comunitarias.
De esta manera, se evidencia que la mediación comunitaria se consolida como la alternativa más rápida, gratuita y eficaz para la resolución de conflictos, evitando procesos judiciales extensos y promoviendo acuerdos sostenibles a través del diálogo.
Desde la Municipalidad se invita a los vecinos a acercarse al Centro de Mediación Comunitaria más cercano a su domicilio para resolver sus diferencias de manera pacífica y constructiva.
Para consultas, los vecinos tienen disponible la línea de WhatsApp 3874120342.