 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Mediación Comunitaria: se duplicó el número de audiencias en el 1er semestre de 2025

En comparación con el mismo periodo de 2024. Se registraron 660 expedientes iniciados y 450 mediaciones cerradas. El 65,8% de los conflictos corresponden a problemáticas familiares, mientras que el resto está relacionado a cuestiones vecinales.

Salta Hoy

27 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Servicio de Mediación Comunitaria de la Municipalidad de Salta alcanzó un récord en el primer semestre de 2025, con 660 expedientes iniciados y 450 mediaciones cerradas, duplicando los números del mismo período del año 2024 y quintuplicando los de 2023.

De los casos atendidos, 320 involucraron a niños, niñas y adolescentes, dando cuenta del rol fundamental de la mediación en la protección de los vínculos familiares.

Además, el relevamiento muestra que el 76,7% de los solicitantes fueron mujeres, y que el 65,8% de los conflictos corresponden a problemáticas familiares, mientras que el resto se relaciona con cuestiones vecinales y comunitarias.

De esta manera, se evidencia que la mediación comunitaria se consolida como la alternativa más rápida, gratuita y eficaz para la resolución de conflictos, evitando procesos judiciales extensos y promoviendo acuerdos sostenibles a través del diálogo.

Desde la Municipalidad se invita a los vecinos a acercarse al Centro de Mediación Comunitaria más cercano a su domicilio para resolver sus diferencias de manera pacífica y constructiva.

Para consultas, los vecinos tienen disponible la línea de WhatsApp 3874120342.

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

