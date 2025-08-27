Mediación Comunitaria: se duplicó el número de audiencias en el 1er semestre de 2025

El Servicio de Mediación Comunitaria de la Municipalidad de Salta alcanzó un récord en el primer semestre de 2025, con 660 expedientes iniciados y 450 mediaciones cerradas, duplicando los números del mismo período del año 2024 y quintuplicando los de 2023.

De los casos atendidos, 320 involucraron a niños, niñas y adolescentes, dando cuenta del rol fundamental de la mediación en la protección de los vínculos familiares.

Además, el relevamiento muestra que el 76,7% de los solicitantes fueron mujeres, y que el 65,8% de los conflictos corresponden a problemáticas familiares, mientras que el resto se relaciona con cuestiones vecinales y comunitarias.

De esta manera, se evidencia que la mediación comunitaria se consolida como la alternativa más rápida, gratuita y eficaz para la resolución de conflictos, evitando procesos judiciales extensos y promoviendo acuerdos sostenibles a través del diálogo.

Desde la Municipalidad se invita a los vecinos a acercarse al Centro de Mediación Comunitaria más cercano a su domicilio para resolver sus diferencias de manera pacífica y constructiva.

Para consultas, los vecinos tienen disponible la línea de WhatsApp 3874120342.